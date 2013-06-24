الليلة.. أحمد جمال ومحمد عساف ضيفا "جملة مفيدة" مع منى الشاذلي

كتب : انتصار حسنى منذ 26 دقيقة

يستضيف برنامج "جملة مفيدة" الذي تقدّمه الإعلامية منى الشاذلي على "MBC مصر"، في حلقة الليلة، نجوم الموسم الثاني من "آراب أيدول" الفنانين أحمد جمال ومحمد عساف بعد يوم واحد من ختام حلقات الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب.

ويتحدث جمال خلال الحلقة عن تجربته مع البرنامج الذي اختصر له سنوات من مشواره الفني، وكيف نجح من خلاله في أن يدخل إلى قلوب الملايين في مصر، كما يتحدث عن أحلامه ومشاريعه وخططة الفنية. فيما يروي محمد عساف تجربته حتى فوزه باللقب بعد ماراثون فني طويل، وكيف ساهمت معاناته داخل وطنه في تنمية موهبته، ويقدم كل منهما عددا من الأغاني التي نجحا في تقديمها خلال حلقات البرنامج.