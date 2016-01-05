بالصور.. وزير الرى: وفد مصرى يتوجه لأثيوبيا اليوم لبحث أزمة "فتحات الطوارئ"

أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، بأن وفداً من خبراء وزارة الرى سيتوجه اليوم إلى أثيوبيا، لمناقشة ضمان تمرير المياه إلى السودان ومصر فى حالة حدوث أعطال بفتحات الطوارئ بسد النهضة الأثيوبى.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة، على هامش تفقده متحف النيل بأسوان، اليوم الثلاثاء، بأن مصر أثارت خلال الفترة الأخيرة إحدى المسائل الفنية المتعلقة بفتحات الطوارئ لسد النهضة الأثيوبى، والذى قد يؤدى إلى حدوث عطل يتسبب فى وقف تمرير المياه بالشكل المطلوب، خلال فتحات الطوارئ التى تعمل بالتوربينات لتوليد الكهرباء فقط.

وأشار الدكتور مغازى، إلى ثقته فى المفاوض المصرى، الذى يبذل أقصى جهده من أجل ضمان إمرار المياه من منابع النيل فى أثيوبيا إلى نهر النيل داخل مصر، لافتاً إلى أن الخبراء فى الدول الثلاث "مصر وأثيوبيا والسودان" سيبحثون كافة التوصيات لإيجاد تفهمات حول هذه النقطة تحديدا.

وتابع وزير الرى، تصريحاته قائلاً: "هناك استمرار فى التفاهمات بين خبراء الدول الثلاث فى إطار بحث ملف سد النهضة، وهو الأمر الذى سيفتح المجال قريبا لزيارة وفد مصرى لأول مرة خلال يناير الجارى أو فبراير المقبل، لموقع السد، للإطلاع عن قرب على مجريات الأمور المتاحة هناك، معتبراً أن ذلك يأتى فى إطار بناء الثقة المتبادلة".



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