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المتحدث العسكرى: ضبط 3.8 طن بانجو و177 طلقة نصف بوصة فى سيناء

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المتحدث العسكرى: ضبط 3.8 طن بانجو و177 طلقة نصف بوصة فى سيناء المتحدث العسكرى: ضبط 3.8 طن بانجو و177 طلقة نصف بوصة فى سيناء
قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، إنه فى إطار جهود القوات المسلحة المتواصلة لاقتلاع جذور الإرهاب ومنع عمليات التهريب إلى داخل البلاد، مشطت قامت قوات الجيش الثالث الميدانى بتمشيط ومداهمة عدة بؤر ومناطق لتجمع العناصر الإرهابية، ما أسفر عن ضبط (3,8) طن من نبات البانجو المخدر بالإضافة إلى بندقية آلية وأخرى قناصة و(177) طلقة عيار نصف بوصة و(93) طلقة عيار (54 مم) و(24) طلقة عيار (39 مم) بمنطقة الجهامات.

وأضاف المتحدث العسكرى أنه تم ضبط فرد يستقل دراجة نارية وبحوزته (50) لفة من خام الحشيش المخدر بإجمالى وزن (50) كجم بمنطقة الصبحة قرب القصيمة بشمال سيناء، وتفجير عبوتين ناسفتين بمناطق مدق الجميل وأم قطف كانتا معدتين لاستهداف قواتنا، إلى جانب ضبط وتدمير(7) دراجة نارية بدون لوحات معدنية خاصة العناصر الإرهابية بمناطق الحمران والعقيلة بوسط سيناء.

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مصر 365