أب بالشرقية يهشم رأس نجله بحديدة أثناء نومه لرفضه زواجه بعد وفاة والدته

تعدى أب بقرية كفر إبراش بمشتول السوق بالشرقية، اليوم، على نجله بحديدة، وذلك لاعتراضه على زواجه بعد وفاة والدته، وتم ضبط الأب لعرضه على النيابة العامة.>تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من المقدم ماهر سالم رئيس مباحث مشتول السوق، يفيد ورود بلاغ بوصول "السيد محمد ح أ ع" 17 سنة عامل إلى مستشفي مشتول العام، مصابا بكسر فى عظام الجمجمة وحالته سيئة للغاية، ولا يمكن استجوابه. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 313لسنة 2016 جنح مشتول.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بمشتول السوق التى بأشرها محمد أبو العلا وكيل أول النيابة، برئاسة محمد التونسى مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، أثناء نوم المجنى عليه بغرفة نومه بمنزله وانهال عليه والده بآلة حديدية، وخرج من المنزل مسرعا ليمارس عمله خشية افتضاح أمره.

وكشفت التحقيقات أن والدة الأب شاهدته أثناء خروجه من المنزل مسرعا، وأخبرت حفيدها "بدر" 25 سنة بأن والده هو الذى ضرب شقيقه الأصغر "السيد" على رأسه أثناء نومه، فذهب "بدر" إلى مركز شرطة مشتول السوق وأخطر مباحث المركز بالواقعة واتهم والده بإصابة شقيقه.

وأضافات التحقيقات أن الأب زوجته متوفية من فترة ويريد أن يتزوج ولديه شابان فقط هما " بدر" و"السيد "، وجدتهما من الأب هى التي تقوم علي رعاية أمورها ، وأن الشابين عارضا زواج الأب بشدة وخاصة سيد ، فقام الأب بضربه أثناء نومه لكي يتخلص منه ويتزوج .وتم ضبط الأب وجارى التحقيق معه فى نيابة مشتول السوق.

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