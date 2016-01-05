السعودية : نشعر بالفزع إزاء فشل إيران فى حماية المبانى الدبلوماسية

>أدانت السعودية بأشد العبارات جميع أعمال العنف ضد البعثات الدبلوماسية وفشل السلطات الإيرانية تجاه احترام المبدأ الأساسى من مبادئ حرمة المبانى الدبلوماسية والقنصلية والتزامات الحكومات المضيفة ، مؤكدة أنها تشعر بالفزع إزاء فشل طهران فى حماية المبانى الدبلوماسية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الثلاثاء أن مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمى وجه رسالة إلى رئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، والأمين العام للأمم المتحدة قال فيها "بناء على تعليمات من حكومتى أود أن أحيطكم علما بالاقتحام والهجوم ضد سفارة السعودية فى الثانى من يناير الجارى فى طهران. فى الوقت الذى تم فيه انتهاك ونهب مقر السفارة وإشعال النار فيها ".

وأشار إلى أن السلطات الإيرانية فشلت فى القيام بواجباتها لتوفير الحماية الكافية، ووقع هجوم مماثل خلال اليوم نفسه ضد القنصلية السعودية فى مدينة مشهد مرة أخرى لم تبال السلطات الإيرانية وفشلت فى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولى لمنع وقوع الهجمات.

وأضاف المعلمى أن حكومة السعودية تدين بأشد العبارات جميع أعمال العنف ضد البعثات الدبلوماسية. وعلاوة على ذلك "إننا نشعر بالفزع إزاء فشل السلطات الإيرانية تجاه احترام المبدأ الأساسى من مبادئ حرمة المبانى الدبلوماسية والقنصلية والتزامات الحكومات المضيفة بما فى ذلك اتفاقية فيينا لعام 1961 الخاصة بالعلاقات القنصلية باتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية المبانى الدبلوماسية والقنصلية ضد أى اقتحام أو ضرر".

وتابع المعلمى "سوف أكون مقدرا للغاية إذا تم تعميم هذه الرسالة على جميع أعضاء المجلس وإصدارها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة فى إطار بنود جدول الأعمال ذات الصلة".

ودان مجلس الأمن الدولى أمس الاثنين "بأقصى حزم ممكن الاعتداءات" على البعثتين الدبلوماسيتين السعوديتين فى طهران ومشهد (شمال شرق)، وجاء فى البيان أن المجلس "أعرب عن قلقه العميق أمام هذه الاعتداءات"، وطلب من طهران "حماية المنشآت الدبلوماسية والقنصلية" طبقا لالتزاماتها الدولية.

وكانت إيران قد بعثت برسالة إلى مجلس الأمن الدولى، أعلنت فيها عن أسفها للاعتداء على السفارة السعودية، وتعهدت فيها بعدم تكرار الاعتداء على البعثات الدبلوماسية.

واتخذت المملكة العربية السعودية قراراً بقطع علاقاتها مع إيران أول أمس الأحد، إثر اقتحام متظاهرين مقر السفارة السعودية فى طهران، ومقر القنصلية السعودية فى مشهد، احتجاجاً على تنفيذ حكم الإعدام على نمر النمر الموالى لطهران.

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