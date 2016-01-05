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مقتل 17 في احتراق حافلة ركاب بالصين

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مقتل 17 في احتراق حافلة ركاب بالصين مقتل 17 في احتراق حافلة ركاب بالصين

الحافلة المحترقة – رويترز

قتل 17 شخصًا وجرح 32  في الصين، صباح اليوم، الثلاثاء، في حريق شب بحافلة نقل ركاب، شمال البلاد.

وقالت السلطات إن النيران اشتعلت فجأة بالحافلة قرب ساحة عامة في مدينة ينشوان، عاصمة منطقة ينجيشيا، موضحة أن 8 أشخاص ممن تضرروا نتيجة الحادث “أصيبوا بجروح بالغة”، وأظهرت القناة الصينية العامة على موقعها الإلكتروني صورا للحافلة وقد التهمتها النيران، وفقًا لـ”ديلي ميل”.

ونشر مكتب الأمن العام في منطقة ينجشيا الصينية مذكرة بحث بحق أحد الأشخاص مع صورته واسمه موضحًا أنه “موضع شبهة”في التسبب بالحادث. وأوضح المكتب أن التحقيق لا يزال جاريًا لمعرفة أسباب الحادث.

يذكر أن الحوادث المرتبطة بقواعد السير تتكرر باستمرار في الصين، حيث شهد عام 2013 حادثا مروعا تسبب به رجل أراد الانتحار بحرق نفسه في حافلة شرق الصين ما أدى إلى مقتل 47 شخصا كانوا على متنها، بحسب وسائل إعلام رسمية.

 

 

 

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