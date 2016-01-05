خبراء: الأحذية الضيقة تشوه أقدام الكبار أكثر من الأطفال

ارتداء الأحذية الضيقة لن يضر الأطفال على نحو دائم ولكن حشر أصابع القدم سوف يضر بأقدام البالغين، حسبما قال خبراء فى حوار مع وكالة الأنباء الألمانية بشأن الأحذية الملائمة للأطفال والبالغين وكبار السن.

وحذر روبرت رودل، رئيس قسم جراحة تقويم عظام الأطفال وترميم التشوهات وجراحة القدم فى مستشفى جامعة مونستر بألمانيا من أن النساء اللاتى ترتدين الكعوب العالية بانتظام والمسنين الذين يمشون على الأقدام بنعال خفيفة يعرضون صحتهم للخطر.

وأكد أن أغلب الأطفال يرتدون أحذية ليست ملائمة معظم الوقت، إلا أنهم يتمكنون من اللعب والركض بأحذية تكون بها مساحة كبيرة للغاية للأصابع أو كافية. وقال الطبيب رودل "نحو ثلثى أحذية الأطفال مقاسهم خاطئ وغالبيتها صغيرة للغاية".

لكن ينبغى على الآباء الذين يشترون أحذية لأطفالهم سنويا ألا يقلقون، حيث يقول رودل إنه لا توجد أى مضاعفات تنتج عن ارتداء الأطفال أحذية ضيقة قليلا.

وأضاف أنه لا يوجد سبب للخوف من الأقدام المسطحة فى الأطفال دون السادسة، مشيرا إلى أنه لا يمكن إلقاء اللوم على الحذاء فى التشوه حيث إن هذا التشوه يختفى فى النهاية.

وفيما يتعلق بالبالغين حذر الطبيب كارل-ديتر هيلر، نائب رئيس الرابطة المهنية الألمانية لجراحى العظام قائلا إنه فى حين أن الأحذية المدببة وذات الكعوب العالية قد تبدو رائعة من حيث الشكل إلا أنها غير صحية للقدم.

وبحسب دراسة صدرت عام 2012 لقسم طب العظام فى مستشفى جامعة توبنجن، يعانى ما يصل إلى 23% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما من تشوه إبهام القدم الأروح.

وغالبا ما توصف هذه الحالة بظهور نتوء فى جانب الأصبع الأكبر وهو ما ينتهى بميل الأصبع تجاه الأصبع الثانى بدلا من أن يكون مستقيما. وهذا ما يتسبب غالبا فى مزاحمة الأصابع الأخرى فى موضع الأصابع بالحذاء ما يجعلها تميل للأعلى وتحتك بالحذاء ما يسبب الألم.

تنتشر هذه الحالة على الأغلب بين النساء اللائى ترتدين الأحذية ذات الكعوب العالية بانتظام وبعضهن يشعرن أيضا بألم عندما يتحولن إلى الأحذية ذات الكعوب المسطحة.

يشار إلى أن حدوث التغييرات فى القدم لا تكون دائما أمرا يدعو للقلق.

وذكر هيلر أن "تشوه القدم هو جزء طبيعى من عملية التقدم فى العمر وتصيب الكثير من الأشخاص" غير أنه عندما يصاحبه ألم فأن القدم تكون قد أصيبت. والقيام بتمرينات خاصة بالقدم وعمل تمارين بأقدام عارية من الإجراءات المساعدة طالما أن الأنشطة لا تسبب ألما.

وينصح هيلر "بالسير فى أرجاء المنزل منتعلا الجوارب من وقت لآخر ".

وفيما يتعلق بكبار السن يمكن أن تشكل الأحذية غير الملائمة تهديدا للحياة. وفى حين أن الخف يكون مريحا ويسهل انتعاله إلا أنه لا يوفر أى مساعدة دعم ويسهل حالات السقوط.

قام الطبيب كيليان راب الذى يعمل فى عيادة تأهيل المسنين فى مستشفى روبرت بوش فى شتوتجارت هو وزملاؤه فى عام 2014 بتحليل أكثر من 70 ألف حالة سقوط فى نحو 530 دار خاص برعاية المسنين فى بافاريا. ومن النتائج التى توصلوا إليها هى أن "السقوط أثناء ارتداء نعال خفيفة أسفرت كثيرا عن حدوث إصابات خطيرة ".