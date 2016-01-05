أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أحدث علاج للأزمة القلبية باستخدام لاصقة الخلايا الجذعية

Google+ Print
أحدث علاج للأزمة القلبية باستخدام لاصقة الخلايا الجذعية أحدث علاج للأزمة القلبية باستخدام لاصقة الخلايا الجذعية
إنجاز طبى هائل سيُحدث طفرة نوعية هائلة فى علاج الأضرار الناجمة عن الأزمة القلبية، حيث تمكن مؤخراً فريق من الأطباء بجامعة تورنتو الكندية من التوصل إلى علاج جديد للتخلص من أضرار الأزمة القلبية، وهو عبارة عن لاصقة محملة بالخلايا الجذعية يتم زرعها فى القلب لتعويض أنسجة القلب التالفة، حيث تحتوى على خلايا جذعية تتطور مع مرور الوقت، وتنمو لتكون أنسجة قلب كاملة تتمتع بنفس خصائص ووظائف القلب الأصلية.

وهو ما يعد أمرا مبشراً للغاية للملايين من الأشخاص الذين يصابون سنويا بالأزمة القلبية، المسبب الأول للوفاة على مستوى العالم.


>عند الإصابة بالأزمة القلبية، يحدث انسداد فى أحد الشرايين التى تمد عضلة القلب بالدم، وهو ما يمنع وصول الأكسجين إلى بعض أنسجته وبالتالى تموت وتتلف بشكل نهائى لا رجعة فيه، وقد يعوق ذلك القلب عن ضخ الدم بكفاءة عالية، وقد يؤدى بعد ذلك للإصابة بقصور عضلة القلب.

وأكد التقرير أن اللاصقة الجديدة مصنوعة من مادة مطاطية مصنعة خصيصاً للاستخدامات الطبية تعرف باسم " POMAC" وهى تتكون من طبقات عديدة رقيقة جداً وتتميز بمرونة عالية، بحيث تتناغم مع أنسجة القلب الأصلية ولا تعوقه عن العمل.

المثير أن هذا اللاصقة تتكون من مواد حيوية صديقة للجسم، لا يهاجمها الجهاز المناعى، وتذوب بعد مرور عدة شهور، لتترك الأنسجة القلبية الجديدة، ومن المنتظر أن تبدأ التجارب الإكلينيكية على الإنسان خلال العامين القادمين، وسيتم تصنيع اللاصقة باستخدام خلايا جذعية يتم الحصول عليها من جلد الشخص المريض.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Science Advances"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365