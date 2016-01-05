وزير الصحة ومحافظ الجيزة يفتتحان وحدة للغسيل الكلوي بمستشفى بولاق الدكرور

افتتح الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، وحدة غسيل الكلي بمستشفى بولاق الدكرور العام.

أكد محافظ الجيزة أن الوحدة الجديدة تضم 19 ماكينة غسيل، بالإضافة إلى وحدة للمعالجة، حيث بلغت تكلفتها 3 ملايين جنيه، وجاءت كتبرع من إحدى الجمعيات الخيرية كمساهمة لتطوير الخدمات الطبية للمستشفى التي تستقبل يوميا الآلاف من المرضى.

ويضم قسم الغسيل الكلوي غرف للعزل ومخازن للمستلزمات الطبية وغرف لتحضير المريض وخزانًا للمياه ومكاتب للأطباء ودورات مياه و19 ماكينة للغسيل الكلوي و9 كراسي للغسل و19 سريرا وكونترات.

واستمع وزير الصحة إلى شكاوى بعض المرضى المترددين على المستشفى من عدم توافر بعض أدوية التأمين الصحي بالمستشفى، وقد وجه الوزير مدير المستشفى بسرعة توفير جميع أدوية التأمين الصحي بالتنسيق مع رئيس الهيئة، وذلك تخفيفا على المرضى من مشقة الانتقال إلى مستشفيات التأمين الصحي.