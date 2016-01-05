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ضبط 27هاربًا من أحكام قضائية في مطار القاهرة خلال 24ساعة

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ضبط 27هاربًا من أحكام قضائية في مطار القاهرة خلال 24ساعة ضبط 27هاربًا من أحكام قضائية في مطار القاهرة خلال 24ساعة

ضبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، 27هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن، أحدهم هارب من “جناية” خلال حملة أمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية على المترددين على صالات السفر والوصول إلى قرية البضائع .

وصرحت مصادر  أمنية، بأن تم القبض على 27هاربًا من تنفيذ أحكامٍ قضائية، والتن تنوعت ما بين:”هارب  ”جنائي”، وضبط 4 محاولات لتهريب أموال بصحبة الركاب، راكبين يحملان وثائق سفر مزورة، ضبط راكب يحاول تهريب مخدرات، ضبط متسول حاول مضايقة السياح أمام المطار، وسحب تصريحين من موظفين أثناء تواجدهما في صالات المطار خارج أوقات عملهما الرسمية لاستقبال أقاربهما “.

وأشارت المصادر،  إلى أن ذلك يأتي فى إطار الحملات الأمنية التي يقودها اللواء عبد الناصر حامد، مدير المباحث، لمنع تسلل العناصر المشبوهة إلى صالات المطار والاحتكاك بالسياح ومضايقتهم، وأمر اللواء فهمي مجاهد، مدير أمن مطار القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو الهاربين وباقي المخالفين .

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