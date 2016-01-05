أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مئات الخطباء يحتجون أمام نقابة الصحفيين: كيف نعلم الناس العدل ونحن مظلومون؟»

Google+ Print
مئات الخطباء يحتجون أمام نقابة الصحفيين: كيف نعلم الناس العدل ونحن مظلومون؟» مئات الخطباء يحتجون أمام نقابة الصحفيين: كيف نعلم الناس العدل ونحن مظلومون؟»

الخطباء يحتجون أمام نقابة الصحفيين

نظم المئات من خطباء المكافأة، منذ قليل، وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين بوسط البلد، للمطالبة بتثبيتهم، وصرف مكافأة مجلس الوزراء، أسوة بالأئمة المعينين.

وناشد المشاركون في الوقفة الرئيس عبدالفتاح ، التدخل لحل مشاكلهم وتعيينهم، لإنجاز تجديد الخطاب الديني، رافعين لافتات: ” يا سيادة الرئيس خطباء المكافأة يستغيثون بك”، وكيف نعلم الناس العدل ونحن مظلومون”، و”استغاثة نحن نحارب الفكر المتطرف”.

وكان خطباء المكافأة، قد نظموا مسيرة احتجاجية، صباح اليوم، من أمام مسجد الفتح برمسيس إلى مقر نقابة الصحفيين.

المراسل – عُمر جمال

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا»

تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا»

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة

طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن