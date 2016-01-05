مئات الخطباء يحتجون أمام نقابة الصحفيين: كيف نعلم الناس العدل ونحن مظلومون؟»

نظم المئات من خطباء المكافأة، منذ قليل، وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين بوسط البلد، للمطالبة بتثبيتهم، وصرف مكافأة مجلس الوزراء، أسوة بالأئمة المعينين.

وناشد المشاركون في الوقفة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التدخل لحل مشاكلهم وتعيينهم، لإنجاز تجديد الخطاب الديني، رافعين لافتات: ” يا سيادة الرئيس خطباء المكافأة يستغيثون بك”، وكيف نعلم الناس العدل ونحن مظلومون”، و”استغاثة نحن نحارب الفكر المتطرف”.

وكان خطباء المكافأة، قد نظموا مسيرة احتجاجية، صباح اليوم، من أمام مسجد الفتح برمسيس إلى مقر نقابة الصحفيين.

المراسل – عُمر جمال