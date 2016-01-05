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مران الأهلي - الإصابة تبعد حمدي عن صدام الشرطة.. وصالح قد يلحق به

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مران الأهلي - الإصابة تبعد حمدي عن صدام الشرطة.. وصالح قد يلحق به مران الأهلي - الإصابة تبعد حمدي عن صدام الشرطة.. وصالح قد يلحق به

غاب صالح جمعة عن مران الأهلي الثلاثاء بسبب نزلة برد بعد حضوره لمقر النادي في الجزيرة وتأكد غياب أحمد حمدي عن لقاء الخميس بسبب الإصابة.

وقد لا يلحق صالح أيضا بمواجهة اتحاد الشرطة بسبب مرضه الشديد لينضم إلى حمدي الذي يعاني من إجهاد في العضلة الضامة.

ويغيب عن الأهلي في مواجهة رجال فتحي مبروك كل من حسام غالي للإيقاف وحمدي للإصابة وقد يضطر جوزيه بيسيرو للدفع بعبد الله السعيد أو أحمد فتحي في وسط الملعب إذا تأكد أيضا غياب صالح.

ويستضيف الأهلي فريق الشرطة الخميس على ملعب بتروسبورت في الجولة رقم 12 من الدوري المصري الممتاز.

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