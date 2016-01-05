تنظيم داعش يهاجم ميناء السدر النفطى الليبى لليوم الثانى

قال متحدث باسم حرس المنشآت النفطية والمؤسسة الوطنية للنفط إن إسلاميين متشددين واصلوا القصف قرب ميناء السدر النفطى فى ليبيا اليوم الثلاثاء وإن صهريج تخزين نفطيا فى الميناء أصيب مما أدى إلى اندلاع حريق.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية إن المتشددين كانوا على بعد ما بين 30 و40 كيلومترا من الميناء الذى استهدف أيضا أمس الاثنين فى هجوم أسفر عن مقتل سبعة حراس على الأقل وإصابة 25 .
وفى ميناء راس لانوف النفطى القريب جرى بشكل كبير احتواء حريق كان اندلع فى صهريج نفطى أيضا أمس الاثنين إلا أن النيران ما زالت مندلعة.