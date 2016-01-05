تنظيم داعش يهاجم ميناء السدر النفطى الليبى لليوم الثانى

قال متحدث باسم حرس المنشآت النفطية والمؤسسة الوطنية للنفط إن إسلاميين متشددين واصلوا القصف قرب ميناء السدر النفطى فى ليبيا اليوم الثلاثاء وإن صهريج تخزين نفطيا فى الميناء أصيب مما أدى إلى اندلاع حريق.

وقال المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية إن المتشددين كانوا على بعد ما بين 30 و40 كيلومترا من الميناء الذى استهدف أيضا أمس الاثنين فى هجوم أسفر عن مقتل سبعة حراس على الأقل وإصابة 25 .

وفى ميناء راس لانوف النفطى القريب جرى بشكل كبير احتواء حريق كان اندلع فى صهريج نفطى أيضا أمس الاثنين إلا أن النيران ما زالت مندلعة.