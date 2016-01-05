محافظ الشرقية: حرائق قرية "المناصافور" بفعل فاعل وليس الجن

علق اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، على أزمة اشتعال المنازل بقرية "مناصافور" التابعة لمركز ديرب نجم، دون سبب معلوم، قائلا اليوم، الثلاثاء: "إن السبب ربما يكون جنائى، وخاصة أن البداية كانت فى أكتوبر الماضى بنشوب حريق فى منزل أحد المواطنين وكشفت التحقيقات أنه بفعل فاعل، وتجدد الأمر هذه الأيام، وأن من يقول أنه "مس جنى" لابد أن أتعامل معة على أساس ثقافته، خاصة أنهم لم يتهموا أحد بالحريق، وأرسلت إليهم وفد من الأزهر لتهدئة روعهم ووعظهم، وفى نفس الوقت بتاخد الشق الثانى هو التحقيق فى الأمر ".

ورجح محافظ الشرقية فى تصريح خاص، أن الأمر ربما يكون وراءه البعض لمحاولة لإثارة البلبلة بين المواطنين، مضيفا أنه كلف اللواء يعقوب إمام، سكرتير عام المحافظة بالتوجة للقرية فى اليوم الأول والتواجد معهم وتشكيل لجنة لحصر تلفيات المنازل، وعاتب "سعيد" الإعلام بنشر بعض الأخبار غير دقيقة، التى تحمل الإثارة فى الأمر، وأن المسؤلين قصروا تجاه الأهالى، مؤكدا أنه كمسئول لن يقبل أن ينام ويوجد مواطن ينام فى الشارع خايف يدخل بيته.

وتشهد قرية "المناصافور"، اليوم، حالة من الهدوء الحذر، ولم يتم رصد حرائق جديدة فى المنازل، ويواصل الأهالى تشغيل القرآن وترديد الآذان عبر مكبرات الصوت بالمساجد طول اليوم، ذلك بعدما عاشت على مدار الخمسة أيام الماضية حالة من ذعر لاشتعال الحرايق فى المنازل دون سبب معلوم، التى فسرها الأهالى بـ"المس الجنى".