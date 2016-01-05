وزير الرى: افتتاح متحف النيل بأسوان بحضور رئيس الوزراء الأحد

أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن افتتاح متحف النيل بمدينة أسوان، سيكون يوم الأحد المقبل، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وسفراء 11 دولة أفريقية، يمثلون دول حوض النيل، وعدد من الشخصيات العامة.

وأضاف الوزير، خلال تفقده متحف النيل بأسوان، اليوم الثلاثاء، بأن افتتاح المتحف يأتى بالتزامن مع عيد أسوان القومى، وذكرى الانتهاء من بناء السد العالى، مشيراً إلى أن هناك جزء كبير بالمتحف مخصص لعرض تاريخ السد العالى وتوثيق إنشائه، بالإضافة إلى تخليد الشهداء الذين سقطوا خلال بناء السد العالى.

وأشار الدكتور مغازى، إلى أن المتحف تم إنشائه بتكلفة وصلت إلى حوالى 82 مليون جنيه، وبدأ العمل فيه خلال شهر يونيو من عام 2004، على مساحة 146 ألف متر مربع منها ألف متر مربع تخصيص من محافظة أسوان، والباقى من أملاك وزارة الرى، إلا أن المتحف لم يحدث له التقدم المطلوب حتى عام 2014، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 129 ألف متر مربع للعرض المتحفى، الذى يضم قاعات عرض ومؤتمرات ومكتبة وقاعة كبار زوار ومكاتب إدارية، إضافة إلى موقع عام يشمل منطقة مجرى العيون ومسطحات خضراء، لافتاً إلى أن المتحف يتكون من 3 طوابق، ويضم مئات الصور والمعروضات التى تحكى تاريخ النيل والمشروعات المصرية التى أقيمت عليه.

وتابع الوزير حديثه قائلاً: "الهدف من اختيار أسوان لإنشاء المتحف هو موقعها كمدينة سياحية وبوابة مصر الجنوبية التى تربط مصر ودول حوض النيل، بجانب وقوعه على بعد خطوات من خزان أسوان والسد العالى".

ولفت وزير الرى، إلى أن المتحف سيتضمن عرض لأهم المشروعات القومية لوزارة الرى، والتى ساهمت فيها بدءاً من القناطر الخيرية أيام محمد على، مروراً بترعة السلام ومشروع توشكى، ونهاية بمشروع 4 مليون فدان الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما سيتم عرض أعمال الوزارة فيما يخص مكافحة السيول، وما تم إنجازه من سحارة سرابيوم، ومشروعات حماية وإنقاذ نهر النيل، وأهم الوثائق التاريخية، ومنها وثيقة اتفاقية 59 بين مصر والسودان، ووثيقة حماية نهر النيل، التى وقع عليها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

واستكمل حديثه قائلاً: "طلبنا من دول حوض النيل إرسال ما يمثل حضارة حوض النيل فى بلادهم من أقنعة أو ملبس أو مسكن وكل ما يتعلق بمجرى النيل، وبدأت بالفعل بعض الدول فى شحن هذه الأشياء وفى طريقها للوصول إلى المتحف لتحديد المكان المخصص لها".

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