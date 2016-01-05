محرم هلال: رفضت خوض انتخابات المستثمرين بالعاشر لإعطاء فرصة للشباب

قال الدكتور محرم هلال، الرئيس السابق لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان والرئيس الفخرى للجمعية حالياً، إنه رفض خوض انتخابات جمعية مستثمرى العاشر، بالرغم من الضغوط عليه حتى يعطى الفرصة للشباب بعد عشر سنوات متصلة تحت رئاسته.

وأوضح محرم هلال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه كان على مسافة واحدة من كل المرشحين، ووعد أنه سيدعم المجلس الجديد أيا كان تشكيله فى كل المحافل، وسوف يستمر فى العمل العام ويعطى من خلال الاتحاد المصرى للمستثمرين.

جدير بالذكر أنه اختار أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان وعددهم 15 عضو جديد ممن فازوا بالانتخابات الأخيرة للجمعية، أمس الاثنين سمير عارف رئيسا لجمعية المستثمرين خلفا لمحرم هلال الذى تم اختياره رئيسا فخريا للجمعية بعد 10 سنوات رئيسا للجمعية، وجاء تشكيل المجلس الجديد بموافقة المجلس الجديد بالإجماع سمير عارف رئيسا لجمعية مستثمرى العاشر، والنائبين لرئيس الجمعية الدكتور وليد هلال، والدكتور محيى حافظ، والأمين العام المهندس أيمن رضا وأمين الصندوق المهندس محمود سلطان، وأعضاء المكتب التنفيذى للجمعية كل من "المهندس أيمن رضا الأمين العام بصفته، ومحمود سلطان امين الصندوق بصفته، والمهندس عادل الشنوانى، والمهندس محمد نور الدين، والدكتور محمد عبد العال والمهندس حسام حسانين فريد، حيث شهدت جمعية المستثمرين الثلاثاء الماضى فعاليات انعقاد الجمعية العمومية وانتخابات مجلس إدارة جديد لها فاز به 15 عضوا وهم "محمد نور الدين، وأيمن رضا، ومحمد مجد المنزلاوى، ومحمود سلطان ومحمد عبد العال، ومحيى حافظ ووليد هلال وعادل الشنوانى، وحسن الفندى ومحمد السويدى، وعمر الفندى، وحمدى عتمان وعمرو قنديل وحسام فريد، وسمير عارف.