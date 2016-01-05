بالصور.. ختام فعاليات الدورة التنافسية لمدارس الجمهورية بشرم الشيخ

اختتمت اليوم فعاليات الدورة التنافسية لمدارس الجمهورية فى كرة القدم وكرة السلة وألعاب القوى، والتى أقيمت على ملاعب المدينة الشبابية بشرم الشيخ، تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، بمشاركة 9 فرق صعدت للنهائيات.

وانتهت فعاليات الدورة بفوز الإسكندرية بعدد كبير من المراكز، وجاءت المنيا فى المركز الثانى، والقاهرة فى المركز الثالث.

وتم توزيع جوائز الدورة على الفرق الفائزة، وذلك بحضور محمد فتحى، وكيل وزارة الرياضة بجنوب سيناء، والدكتورة همت خليل، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعماد العجوز، مدير عام إدارة التعليم الرياضى بوزارة الشباب والرياضة، وإيمان محمد حسن مديرعام إدارة التربية.



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