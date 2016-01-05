ضبط وتحرير 1146 قضية مخالفة بالمنيا خلال ديسمبر

تمكنت مباحث تموين المنيا من ضبط عدد 1146 قضية تموينية متنوعة خلال الحملات التموينية التى تم تنظيمها على مستوى جميع مراكز المحافظة على مدار الشهر الماضى بالتعاون مع مديريتى الصحة والطب البيطرى، وذلك فى إطار تحقيق الانضباط والاستقرار بالأسواق والحد من ظاهرة تهريب وتجميع السلع المدعمة بغرض البيع بالسوق السوداء ومكافحة كل صور الغش التجارى.

أوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء طارق نصر محافظ المنيا، اليوم، أنه فى مجال الرقابة على السلع المدعمة تم تحرير عدد 529 قضية تموينية مخالفة للمخابز بكل من مغاغة والمنيا وسمالوط ومطاى ومصادرة 105 آلاف و720 طنا من الدقيق البلدى والردة.

كما تم تحرير 22 قضية تموينية مخالفة فى مجال تجميع وتهريب المواد البترولية ، حيث تم ضبط 40 ألفا و325 طن من المواد البترولية (سولار ـ بنزين) وعدد 52 أسطوانة بوتاجاز بمحطات تدار بدون ترخيص بمركزى سمالوط وبنى مزار.

وفى مجال الغش التجارى تم تحرير 26 قضية مخالفة حيث تم ضبط 2100 طن من السكر ناقص الوزن و800 كيلو من اللبن غير صالح للاستهلاك الآدمى و700 كيلو من زيت الطعام منتهى الصلاحية وذلك بمحلات لبيع المواد الغذائية ، كما تم مصادرة عدد 24 الف و200 طن من العلف والذرة المجروشة وعدد 9300 طن من الملح والمخلل وعدد 1380 كيلو من زيت الطعام مجهولة المصدر .

هذا إلى جانب تحرير 569 قضية مخالفة متنوعة مابين (الرقابة على المحلات العامة ـ سلع مجهولة المصدر ـ اللحوم وبدائلها). وقد تمت مصادرة جميع المضبوطات وتحويل الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى إطار متابعة أرصدة السلع الأساسية وأسعارها بدائرة المحافظة ومدى توافر الكميات المعروضة منها بالأسواق لسد احتياجات المواطنين تبين أنها متوفرة بكل أنواعها كما أن هناك تعداد بالأسعار والأصناف وفقاً لجودة المنتج والشركات المنتجة له.

من جانبه، شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات التموينية بصفة مستمرة لقمع أساليب الغش والتدليس وإحكام الرقابة على التجار لمنع المغالاة فى الأسعار على جمهور المواطنين من خلال احتكار السلع وحبسها عن التداول مع اتخاذ التدابير اللازمة لسد العجز فى أية سلعة أينما وجد من أجل راحة المواطنين.