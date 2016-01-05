ضبط صاحب ثلاجة لحوم بحيازته 13 طن هياكل دواجن فاسدة بالحوامدية

تمكنت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة من ضبط صاحب ثلاجة لحوم بحيازته 13 طن هياكل فى الحوامدية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية تفيد قيام صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم والسلع الغذائية، وتعمل بدون ترخيص فى نطاق دائرة مركز الحوامدية، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية "هياكل وأجزاء دواجن"، غير الصالحة للاستهلاك الآدمى ومدون عليها علامات "خلود، الملكة" خلافا للحقيقة تمهيدا لطرحها على المواطنين.

وقامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة ترافقهم لجنة من مديرية الطب البيطرى، ولجنة مفتشى الأغذية، بمداهمة المتحرى عنه، وأسفرت عن ضبط 13.750 طن "هياكل دواجن" فاسدة، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.