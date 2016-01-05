أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

قوات الأمن تقتحم بؤرة إجرامية لخارجين عن القانون فى الجعافرة بالقليوبية

Google+ Print
قوات الأمن تقتحم بؤرة إجرامية لخارجين عن القانون فى الجعافرة بالقليوبية قوات الأمن تقتحم بؤرة إجرامية لخارجين عن القانون فى الجعافرة بالقليوبية
اقتحمت المجموعات القتالية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية بؤرة إجرامية بقرية الجعافرة بشبين القناطر وتبادلت قوات الأمن إطلاق الأعيرة النارية مع المتهمين، فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط مرتكبيها واستهداف العناصر الإجرامية من حائزى الأسلحة النارية ومُتجرى المواد المخدرة.

ونجحت قوات الأمن فى السيطرة على الموقف وتطويق المنطقة أمنياً وضبط 39 متهم و18 قطعة سلاح نارى "3 بندقية آلية، 5 بندقية خرطوش، 10 فرد محلى الصنع، عدد من الطقات النارية".

كما تم ضبط 22 قضية مخدرات " 1، 840 كيلو جرام من مخدر الحشيش- 9، 40 جرام من مخدر الهيروين- 620 قرص مخدر- 500 جرام من مخدر البانجو"، وضبط 4 متهمين محكوم عليهم فى قضايا جنائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية إنفاذًا لدولة القانون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365