قوات الأمن تقتحم بؤرة إجرامية لخارجين عن القانون فى الجعافرة بالقليوبية

اقتحمت المجموعات القتالية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية بؤرة إجرامية بقرية الجعافرة بشبين القناطر وتبادلت قوات الأمن إطلاق الأعيرة النارية مع المتهمين، فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط مرتكبيها واستهداف العناصر الإجرامية من حائزى الأسلحة النارية ومُتجرى المواد المخدرة.

ونجحت قوات الأمن فى السيطرة على الموقف وتطويق المنطقة أمنياً وضبط 39 متهم و18 قطعة سلاح نارى "3 بندقية آلية، 5 بندقية خرطوش، 10 فرد محلى الصنع، عدد من الطقات النارية".

كما تم ضبط 22 قضية مخدرات " 1، 840 كيلو جرام من مخدر الحشيش- 9، 40 جرام من مخدر الهيروين- 620 قرص مخدر- 500 جرام من مخدر البانجو"، وضبط 4 متهمين محكوم عليهم فى قضايا جنائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية إنفاذًا لدولة القانون.