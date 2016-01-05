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نيابة الشرقية تحبس 6 طلابا ينتمون للإخوان بتهمة حيازة منشورات وألعاب نارية

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نيابة الشرقية تحبس 6 طلابا ينتمون للإخوان بتهمة حيازة منشورات وألعاب نارية نيابة الشرقية تحبس 6 طلابا ينتمون للإخوان بتهمة حيازة منشورات وألعاب نارية
قررت نيابة شمال الشرقية، اليوم، الثلاثاء، حبس 6 طلاب ينتمون لجماعة الإخوان، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لحيازتهم منشورات وألعاب نارية ولافتات.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط "أحمد رأفت عبدالغنى أحمد ضيف الله" سن 20 طالب بالفرقة الأولى بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالزقازيق ومقيم كفر أبوبرى، مركز ديرب نجم، و"أحمد جمال على محمد" سن 19 طالب بالصف الثالث الثانوى الأزهرى بالزقازيق ومقيم بندر ديرب نجم "، و"السيد الصباحى عبدالعظيم البيطار" سن 18 طالب بالصف الثانى الثانوى الأزهرى، و" أحمد عادل فتح الله "سن 18 طالب بالصف الثالث الثانوى الأزهرى بالزقازيق و" أنس محمد عبدالفتاح محمد إسماعيل النمر " سن 18 طالب بالصف الثالث الثانوى الأزهرى بالزقازيق و" أحمد عمار مصطفى عبداللطيف بدر" سن 20 طالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة بالزقازيق ومقيمين المناصافور ديرب نجم، وبحوزتهم بعض الأوراق التنظيمية المتعلقة بخطة تحركهم وبعض اللافتات وبعض الألعاب النارية.

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مصر 365