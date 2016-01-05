أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بدء التحقيق فى بلاغ ضد المستشار الإعلامى للسلك القنصلى بالإسكندرية

Google+ Print
بدء التحقيق فى بلاغ ضد المستشار الإعلامى للسلك القنصلى بالإسكندرية بدء التحقيق فى بلاغ ضد المستشار الإعلامى للسلك القنصلى بالإسكندرية

كتب محمد عبد الرازق


>بدأت نيابة استئناف الإسكندرية التحقيق فى البلاغ المقدم من شريف جاد الله المحامى السكندرى و منسق حركة المحامين الثوريين، ضد ياسر عبد النعيم المستشار الإعلامى للسلك القنصلى بالإسكندرية، بتهمة إهانة موسسات الدولة المصرية، و نشر معلومات كاذبة من شأنها التأثير على علاقة الدبلوماسية بالدول الأجنبية.
>واستمعت مباحث الإنترنت برئاسة المقدم محمد البرنس لأقوال جاد الله فى جلسة تحقيق استمرت ثلاث ساعات، قدم خلالها جاد الله ما لديه من وثائق و مستندات، وتمت معاينة المنشورات على صفحة المبلغ ضده على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك - بمعرفة أحد الضباط المهندسين بالإدارة.
>و كان جاد الله قد قدم بلاغا لنيابة استئناف الإسكندرية حمل رقم 5116 لسنة 2015 ضد المستشار الإعلامى للسلك القنصلى بالإسكندرية، بتهمة إهانة موسسات الدولة المصرية و نشر معلومات كاذبة من شأنها التأثير على علاقة مصر الدبلوماسية بالدول الأجنبية، و القيام بجمع معلومات و تجنيد المصادر وذلك من خلال الصفحة المنسوبة له علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.
>


>
'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»