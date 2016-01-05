بدء التحقيق فى بلاغ ضد المستشار الإعلامى للسلك القنصلى بالإسكندرية

كتب محمد عبد الرازق



>بدأت نيابة استئناف الإسكندرية التحقيق فى البلاغ المقدم من شريف جاد الله المحامى السكندرى و منسق حركة المحامين الثوريين، ضد ياسر عبد النعيم المستشار الإعلامى للسلك القنصلى بالإسكندرية، بتهمة إهانة موسسات الدولة المصرية، و نشر معلومات كاذبة من شأنها التأثير على علاقة مصر الدبلوماسية بالدول الأجنبية.

>واستمعت مباحث الإنترنت برئاسة المقدم محمد البرنس لأقوال جاد الله فى جلسة تحقيق استمرت ثلاث ساعات، قدم خلالها جاد الله ما لديه من وثائق و مستندات، وتمت معاينة المنشورات على صفحة المبلغ ضده على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك - بمعرفة أحد الضباط المهندسين بالإدارة.

>و كان جاد الله قد قدم بلاغا لنيابة استئناف الإسكندرية حمل رقم 5116 لسنة 2015 ضد المستشار الإعلامى للسلك القنصلى بالإسكندرية، بتهمة إهانة موسسات الدولة المصرية و نشر معلومات كاذبة من شأنها التأثير على علاقة مصر الدبلوماسية بالدول الأجنبية، و القيام بجمع معلومات و تجنيد المصادر وذلك من خلال الصفحة المنسوبة له علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

>



>

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });