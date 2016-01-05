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ماركا: ريال مدريد لم يخبر بينيتث بقرار إقالته قبل المؤتمر

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ماركا: ريال مدريد لم يخبر بينيتث بقرار إقالته قبل المؤتمر ماركا: ريال مدريد لم يخبر بينيتث بقرار إقالته قبل المؤتمر

عرف رفائيل بينيتث المدير الفني المقال من ريال مدريد بقرار إقالته مثل غيره من التليفزيون عندما خرج فلورنتينو بيريز رئيس النادي ليعلن القرار، بحسب صحيفة "ماركا".

وأعلن ريال مدريد أمس الاثنين إقالة بينيتث، وتعيين زين الدين زيدان مدربا للفريق.

وذكرت صحيفة "ماركا" المدريدية أن بينيتث لم يعرف بقرار إقالته قبل المؤتمر الصحفي.

وحتى ظهر يوم الاثنين، كانت الأنباء التي وصلت بينيتث هي أن النادي لم يتخذ أي قرار بشأن مستقبله.

ولكن بينيتث رفض دعوة الإدارة بالحضور إلى ملعب سنتياجو برنابيو للاجتماع به، خوفا من ملاحقة الصحفيين ولم يذهب وكيله أيضا للاجتماع بهم.

يذكر أن ريال مدريد سيكون مضطرا لدفع راتب بينيتث حتى نهاية الموسم الجاري بشكل طبيعي، كشرط جزائي بعد فسخ التعاقد.

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