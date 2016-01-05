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ماركا تكشف - ماذا قال بينيتث بعد قرار إقالته من ريال مدريد

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ماركا تكشف - ماذا قال بينيتث بعد قرار إقالته من ريال مدريد ماركا تكشف - ماذا قال بينيتث بعد قرار إقالته من ريال مدريد

كان في انتظار رفائيل بينيتث المدرب المقال من ريال مدريد صدمتين خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه فلورنتينو بيريز رئيس النادي قرار الإقالة.

وأعلن ريال مدريد أمس الاثنين إقالة بينيتث، وتعيين زين الدين زيدان مدربا للفريق.

تؤكد صحيفة "ماركا" أن بينيتث لم يعرف بقرار الإقالة قبل مشاهدة المؤتمر الصحفي مثل غيره في التليفزيون. ( اقرأ التفاصيل )

بجانب صدمة بينيتث من الإقالة، تفاجئ المدرب الإسباني من تواجد زيدان في قاعة المؤتمر مع أسرته ليشعر أن كل شيء تم سريعا ولم تكن الإطاحة به صعبة.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن بينيتث قال عندما شاهد أسرة زيدان: "هذه ضربة أخرى".

وأكد بينيتث أنه يترك ريال مدريد بضمير مرتاح.

وزعمت الصحيفة المدريدية أن بينيتث قال للمقربين أن الإدارة طلبت منه أن يتخذ مواقف حاسمة مع جيمس رودريجيز وخيسي، وهو ما لم تجرؤ عليه.

وقال بينيتث للمقربين منه: "كان من المستحيل العمل في هذا الجو".

يذكر أن ريال مدريد سيكون مضطرا لدفع راتب بينيتث حتى نهاية الموسم الجاري بشكل طبيعي، كشرط جزائي بعد فسخ التعاقد.

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