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رامي عادل لـ في الجول: اللاعبون سبب تدهور المقاولون.. وقوة تسديدتي أربكت الحارس

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رامي عادل لـ في الجول: اللاعبون سبب تدهور المقاولون.. وقوة تسديدتي أربكت الحارس رامي عادل لـ في الجول: اللاعبون سبب تدهور المقاولون.. وقوة تسديدتي أربكت الحارس

تسديدة صاروخية معتادة من رامي عادل مدافع المقاولون العرب مزقت شباك الخصم، هدف رائع أدرك التعادل 1-1 لصاحب الأرض أمام سموحة الإثنين في الدوري المصري الممتاز.

كيف هز الشباك بهذه الطريقة؟ وماذا عن الوضعية الصعبة التي يمر بها فريقه المقاولون العرب؟ يجيب عادل لـFilGoal.com.

يقول رامي:"دائما أسدد بهذه الطريقة، من الصدفة أنني أحرزت هدفا مشابها في نفس الملعب كان في مرمى المقاولون مع الاتحاد السكندري الموسم الماضي".

"أتدرب على هذه الكرة كثيرا، كان لدي إحساسا بأنها ستعانق الشباك. استغربت عندما رأيتها تدخل في نفس المكان الذي يقف فيه حارس المرمى، يبدو أن قوة التسديدة جعلته حارس غير قادر على رؤية الكرة".

"علي فرج صديقي وأتمنى له كل التوفيق، أنا سعيد لأنه شارك اليوم لأول مرة مع سموحة".

وعن هدفه الرائع هل من الممكن أن يكون الأفضل في المسابقة أوضح "لا أدري هذه رؤيتكم أنت من تحددون هذه الأمور".

"أجمل هدف هذا الموسم؟ صلاح أمين في مرمى طلائع الجيش دون أدنى شك".

وعن سبب تراجع نتائج المقاولون العرب قال:"اللاعبون. أرى أننا المقصرون، جائنا مدربين كبار مثل حسن شحاتة وطارق العشري، لم يقصروا إطلاقا".

"افتقدنا للروح بعض الشيء لكن أتمنى أن يكون مستوانا أمام سموحة هو بداية الانطلاق".

"نفكر حاليا في الابتعاد عن المراكز الأخيرة في الترتيب، فهذا لا يليق بنا أبدا ولكي نحقق ذلك لابد أن نبذل قصارى جهدنا".

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