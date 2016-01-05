ماسكات التقشير لعلاج حب الشباب المدفون

أسباب حب الشباب

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التقشير لعلاج حب الشباب المدفون

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حب الشباب من المشكلات المنتشرة على نطاق واسع بين جميع الفئات، ومنها الظاهر على سطح الجلد فى شكل بثورة ظاهرة وبارزة، ونوع آخر مدفون تحت الجلد يعانى خلاله المريض من بقع ظاهرة على سطح الجلد حمراء بينما تقبع الحبوب تحته.>حب الشباب حسب توضيح الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية، له الكثير من الأسباب، والعوامل التى تساعد على ظهوره، ومن أهمها تناول الطعام الحار، والعبث باستخدام اليد فى البثور، ووضع الكثير من مستحضرات التجميل الكيميائية التى تضر البشرة، كذلك الخلل فى الهرمونات لدى البعض.>وهذه النوعية من حب الشباب والتى تظهر تحت الجلد، يعانى خلالها المريض من آلام شديدة مكان الحبوب، مع ظهور بقع مشوهة للمظهر العام، ولكن يمكن القضاء عليها بالكثير من النصائح أهمها تناول كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم لتساعد البشرة على الترطيب والتخلص من الجفاف، وكذلك تنظيف المسام جيدا بالغسول والذى ينظفها من أعماقها لحمايتها من الانسداد ومن بعض المستحضرات العالقة بها.

وماسكات "السكراب" أو التقشير الطبيعية أفضل وسيلة للتخلص من المشكلة، والتى يفضل احتوائها على زيت الزيتون الصاف والبكر، أو استخدام مستحضرات طبية للتقشير يصفها الطبيب المعالج وحده، من أنواع ذات جودة عالية، وبالتالى يتخلص الوجه من كل أسباب انسداد المسام، ومن الخلايا الغير حية الضارة لتختفى الحبوب تدريجيا.