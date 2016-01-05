أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس مأذون 15 يوما لاتهامه بتزوير وتزييف عقود زواج بالسيدة زينب

Google+ Print
تجديد حبس مأذون 15 يوما لاتهامه بتزوير وتزييف عقود زواج بالسيدة زينب تجديد حبس مأذون 15 يوما لاتهامه بتزوير وتزييف عقود زواج بالسيدة زينب
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم حبس مأذون بمنطقة السيدة زينب 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بتزوير توقيعات عقود الزواج والنصب على المواطنين.

أمرت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار أشرف فؤاد زيدان، فى وقت بحبس مأذون بمنطقة السيدة الزينب، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير وتزييف توقيعات عقود زواج، والنصب على المواطنين.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المأذون يقوم باستخدام الدفتر الخاص به بإعطاء صور منه لمساعديه بالمكتب لتوثيق عقود زواج مقابل مبالغ مالية طائلة لكى يتمكن من إجراء عدد كبير من العقود فى وقت واحد، وجاء نتيجة ذلك قيام مساعديه باستغلال عقود الزواج فى أعمال غير مشروعة مقابل مبالغ مالية كبيرة، لاستخدامها فى عمليات توريث، وكشفت التحقيقات أن هناك عددا كبيرا من المواطنين اكتشفوا تزوير عقود زواجهم.

وكانت قد أسفرت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء طارق الأعصر، عن قيام مأذون "ح.ى" 53 سنة مأذون بمنطقة السيدة زينب، بالاستعانة بآخرين لتوثيق عقود زواج للمواطنين وأنه قام بالاستعانة بأحد المساعدين له قام بتزوير وثيقة زواج خاصة بالمواطن "أ.م" 25 سنة والنصب عليه.

وتبين من تحريات العميد عاصم الداهش مدير إدارة التزييف والتزوير، أنه أثناء تقدم والد المواطن لتوثيق عقد زواج ابنه بالسجل المدنى فوجئ بأن الإمضاء ليس متطابقا مع توقيع أبنه فتقدم ببلاغ للنيابة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365