أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث المطار تضبط 26 هاربا من تنفيذ أحكام خلال حملة أمنية

Google+ Print
مباحث المطار تضبط 26 هاربا من تنفيذ أحكام خلال حملة أمنية مباحث المطار تضبط 26 هاربا من تنفيذ أحكام خلال حملة أمنية
ألقت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى القبض على 26 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية خلال تنفيذ حملة أمنية مكبرة على صالات السفر والوصول والطرق المؤدية من وإلى المطار.

وقاد اللواء عبد الناصر حامد مدير مباحث المطار الحملة بتوجيهات من اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار الحملة، تحت إشراف العميد محمد صلاح رئيس مباحث المطار، حيث أسفرت عن إلقاء القبض على 26 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة.

تم ترحيل المضبوطين إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365