تأجيل النظر في طعن «الصيادلة» ضد قرار تسجيل الأدوية لأول مارس

قالت النقابة العامة للصيادلة فى بيان لها، إن محكمة القضاء الإداري قررت في جلستها المنعقدة، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الطعن المقدم من نقابة الصيادلة ضد القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2015 والخاص بتسجيل الأدوية لجلسة اول مارس المقبل.. انتظارا للرد من جانب الحكومة.

وأكدت نقابة الصيادلة في الدعوى المقامة أن القرار مخالف للقانون ويعد انحرافا بالسلطة لإسناد مهام واختصاصات إلي شخص واحد بدلا من لجنة متخصصة وهو مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلية، وهذه الاختصاصات ليست مقرره له، مما يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور،كما أن القرار صدر بدون الرجوع للنقابة، باعتبارها طرفا أصيلا في إصدار مثل هذه القوانين.

وأوضحت النقابة أن القرار اضر بتسجيل الأدوية وأدى إلى زيادة عدد المثائل وترتب عليه حدوث بلبلة في سوق الدواء المصرية لأنه سينجم عنه أضرار جسيمة على الدواء والاقتصاد المصري، من شأنها الحد من مقدرة شركات الأدوية المصرية علي المنافسة أمام الشركات الأجنبية.

ا ش ا