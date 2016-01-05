ألمانيا: على السعودية وإيران التركيز على مواجهة داعش

قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير لصحيفة بيلد إن السعودية وإيران مدينتان للمجتمع الدولي بتنحية خلافاتهما جانبا والتركيز على مناهضة تنظيم داعش.

وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران يوم الأحد ردا على اقتحام سفارتها في طهران وذلك في تصعيد لخلاف بين القوتين المتنافستين بالشرق الأوسط أثاره إعدام رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر في السعودية.

وحث شتاينماير الدولتين على التحلي بالمسؤولية والتركيز على تهدئة المنطقة ومناهضة التنظيم المتشدد.

وأضاف في مقابلة نشرتها الصحيفة الألمانية يوم الثلاثاء “أتمنى أن ينتهي التوتر قريبا ويغلب العقل وتركز الرياض وطهران على ما هو مهم بالفعل وهو نزع فتيل الصراعات المسلحة والسعي إلى حلول سياسية في سوريا واليمن وغيرهما وبالتالي سحب البساط من تحت قدمي داعش.”

وتابع “الشرق الأوسط بأكمله مدين لنا وخاصة السعودية وإيران. عمل المجتمع الدولي كثيرا لسنوات لإحلال السلام في الصراعات المتداخلة بالمنطقة.

“والآن نريد لاعبين مسؤولين في المنطقة يتصرفون بمسؤولية … في الرياض وكذلك في طهران.”