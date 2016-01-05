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طائرات التحالف تشن غارات على جبل هيلان ومفرق الجوف شرقى تعز

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طائرات التحالف تشن غارات على جبل هيلان ومفرق الجوف شرقى تعز طائرات التحالف تشن غارات على جبل هيلان ومفرق الجوف شرقى تعز
شنت طائرات التحالف غارات على جبل هيلان ومفرق الجوف ومنطقة الجدعان فى مأرب وموقع المكلكل شرقى تعز فى اليمن، وفق ما أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها اليوم.

ويشن طيران التحالف العربى بقيادة سلسلة غارات جوية تستهدف مواقع الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى العاصمة اليمنية صنعاء.
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