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الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو بشأن "السلطة" انعكاس لنوايا مبيتة

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الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو بشأن "السلطة" انعكاس لنوايا مبيتة الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو بشأن "السلطة" انعكاس لنوايا مبيتة

>وصفت الخارجية الفلسطينية التصريحات التى نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء عن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بشأن "احتمال انهيار السلطة الفلسطينية" بأنه "انعكاس لنوايا مبيتة وخبيثة".

وكانت وسائل الإعلام نقلت عن نتنياهو القول إن على إسرائيل إعداد العدة لاحتمال انهيار السلطة الفلسطينية بسبب الجمود السياسى والتصعيد فى الأوضاع الأمنية والأزمة الاقتصادية فى الضفة الغربية والأزمة السياسية فى القيادة الفلسطينية ، وقال فى الوقت نفسه إن على إسرائيل العمل لمنع هذا السيناريو قدر الإمكان.

وحذرت الوزارة بشدة من "النوايا الإسرائيلية الخبيثة والمبيتة" ، واعتبرتها "شكلا من أشكال استغفال المجتمع الدولى ، واستمرارا لحملات الكذب والتحريض والتضليل التى يمارسها رئيس الوزراء الإسرائيلى بشكل ممنهج ضد الشعب الفلسطينى وحقوقه وإنجازاته".

وحملت الوزارة ، فى بيان نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ، الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن التدهور الحاصل فى الأوضاع على الساحة الفلسطينية ، وفى مقدمتها انسداد الأفق السياسى الناتج عن إفشال الحكومة الإسرائيلية لجميع فرص المفاوضات والسلام وسعيها لخنق الاقتصاد الفلسطينى وإضعافه وإلحاقه باقتصاد الاحتلال".

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مصر 365

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