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تنظيم داعش يختطف 25 شابا غربى كركوك العراقية

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تنظيم داعش يختطف 25 شابا غربى كركوك العراقية تنظيم داعش يختطف 25 شابا غربى كركوك العراقية

>أعلن مصدر أمنى عراقى بكركوك اليوم الثلاثاء أن عناصر تنظيم داعش اختطفوا اليوم الثلاثاء 25 شابا بتهمة التعاون مع القوات العراقية.

وقال المصدر إن عناصر داعش اختطفوا 15 شابا بقرية شاوك و10 بقرية حوض ستة التابعة لقضاء الحويجة 55 كم جنوب غربى كركوك بتهمة التعاون مع قوات الامن من الجيش والحشد العربى والبيشمركة وهم من أقارب نائب محافظ كركوك راكان سعيد الجبورى .

وأشار إلى أن عناصر داعش يتابعون بدقة ويراقبون جميع الشباب ضمن مناطق جنوبى كركوك وغربيها للبحث عن الشباب الذين يزودن قوات الأمن العراقى بمعلومات عن مواقع ومقرات وسجون داعش والتى تعرضت مؤخرا لقصف الطيران أو عمليات انزال وأدت الى مقتل واصابة العشرات منهم .

يذكر ان قضاء الحويجة ونواحى الزاب والرياض والعباسى والرشاد مازالت تحت سيطرة داعش منذ العاشر من يونيو 2014 .

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