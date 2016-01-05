أديداس: أرباحنا خيالية مع يونايتد رغم طريقة اللعب التي لا تعجبنا

اعترف هيربرت هاينر المدير التنفيذي لشركة الملابس العالمية "أديداس" بأنه أقل استمتاعا بأداء مانشستر يونايتد في مباريات هذا الموسم.

ويقع لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد تحت الضغط حاليا بعد سلسلة من النتائج السيئة وعدم الفوز لمدة 8 مباريات متتالية في كل المسابقات بالإضافة لعدة انتقادات حول طريقة اللعب الدفاعية التي يتبعها المدرب الهولندي ووصفها البعض بالمملة.

ووقع مانشستر يونايتد في الموسم الماضي عقدا مع الشركة الألمانية لرعاية قمصانه بلغت قيمته 750 مليون جنيه إسترليني لمدة 10 سنوات.

وصرح هاينر قائلا:" هذا النجاح يؤكد أن مانشستر يونايتد ليس نادي كرة قدم فقط، لديهم أكثر من 650 مليون مشجع حول العالم، إنه أحد أكثر الأندية التي تمتلك مشجعين حول العالم."

وتابع المدير التنفيذي لأديداس "هذا النادي الخاص لا يمتلك تاريخا رائعا فحسب، لكنه أيضا يمثل النجاح، أعمالنا مع مانشستر يونايتد تسير على ما يرام، لقد بعنا قمصانا أكثر مما توقعنا."

وأضاف هاينر " نحن راضون حتى وإن كانت طريقة اللعب الحالية هي ليست ما كنا نرغب في رؤيته."

الجدير بالذكر أن يونايتد يحتل حاليا المركز الخامس برصيد 33 نقطة مبتعدا بـ7 نقاط عن أرسنال المتصدر وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، وخاض الفريق حتى اللحظة 20 مباراة هذا الموسم فاز في 9 وتعادل في 6 وخسر 5 مباريات.