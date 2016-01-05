أليكس فيدال بعد قيده: أنا في كامل جاهزيتي للمشاركة مع برشلونة

(إفي): أبدى أليكس فيدال، الذي وقّع على تعاقد مع برشلونة الإسباني الصيف الماضي، جاهزيته للمشاركة مع الفريق الكتالوني بعد انتهاء العقوبة التي تحرمه من قيد لاعبين جدد، بما يمكنه من اللعب في صفوف البرسا اعتبارا من اليوم، ولكنه أكد أن القرار يعود إلى المدرب لويس إنريكي.

وقال فيدال، في تصريحات لقناة البرسا، "تفكيري ليس منصبا على السادس من الشهر الجاري (أول لقاء للفريق الكتالوني بعد انتهاء العقوبة) لأنني لا أعرف متى سأتمكن من المشاركة للمرة الأولى. يعرف المدرب أننا نتدرب منذ ستة أشهر كي نتمكن من المساهمة مع الفريق وأن نكون في كامل جاهزيتنا حين يقرر الدفع بنا اعتبارا من اليوم. القرار يعود للمدرب".

ووقع فيدال تعاقده مع البرسا الصيف الماضي، على غرار التركي أردا توران، ولكنهما لم يتمكنا من المشاركة مع الفريق بموجب العقوبة التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على النادي الكتالوني لمخالفة قواعد التعاقد مع لاعبين قصر بحرمانه من قيد لاعبين خلال موسمي انتقالات، والتي انتهت يوم الاثنين.

وأوضح "نود أن نتدرب كل يوم كما حدث اليوم (في مران مفتوح كما جرت العادة كل عام أمام أكثر من عشرة الاف متفرج)، ولكن لابد أن يعرفوا أن هذا أمر غير ممكن، نحتاج للعمل بعيدا عن الأنظار، ولكننا ممتنون لهذا التواجد الكبير للجماهير".