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بالصور.. وزير الشباب والرياضة يتفقد النادى الاجتماعى الجديد لـ"الإسماعيلى"

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بالصور.. وزير الشباب والرياضة يتفقد النادى الاجتماعى الجديد لـ"الإسماعيلى" بالصور.. وزير الشباب والرياضة يتفقد النادى الاجتماعى الجديد لـ"الإسماعيلى"
تفقد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية مشروع إنشاء منشآت النادى الاجتماعى الجديد للنادى الإسماعيلى، والذى يقام بأرض النخيل بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث الإسماعيلية والوقوف على نسب التنفيذ للأعمال وإعطاء دفعة للعمل بالمشروع لسرعة إنهائه وتذليل أى معوقات قد تعترض سير وانتظام العمل وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال المشروع.

وخلال الزيارة أعلن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة موافقته على إنشاء فرع بنكى لأحد البنوك، داخل النادى الاجتماعى للإسماعيلى بأرض النخيل.

وقال الوزير، إنه ينتظر مقايسات المرحلة الثالثة من نادى الإسماعيلى الاجتماعى للموافقة على بدء العمل بها، وذلك لافتتاح الفرع فى السادس من أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أنه وافق على دعم النشاط الرياضى بالنادى بمليون جنيه و60 مليون جنيه للإنشاءات.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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