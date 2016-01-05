بالصور.. الانتهاء من نقل الباعة الجائلين بنزلة عبداللاه بأسيوط للسوق الجديد

انتهت محافظة أسيوط اليوم من نقل الباعة الجائلين المتواجدين أمام موقف نزلة عبد اللاه الذى يخدم مراكز ومحافظات جنوب مدينة أسيوط إلى السوق الجديد المجاور للموقف بجوار سور محطة المياه أمام ترعة الملاح، والذى تم إنشاؤه خصيصا لاحتواء ظاهرة الباعة الجائلين أمام مداخل ومخارج موقف النزلة بناء على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط صرح بذلك محمد حلمى رئيس حى شرق مدينة أسيوط.

وقال حلمى إن السوق الجديد يضم 24 باكية وتبلغ تكلفة إنشائه ما يقارب 120 ألف جنيه تنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط بمراعاة البعد الإنسانى للباعة الجائلين بإيجاد بدائل مناسبة لهم وفى إطار القانون ورفع الإشغالات من أمام مواقف سيارات الأجرة والسرفيس تخفيفا للزحام والتكدس المرورى.

وأضاف حلمى أن المهندس ياسر الدسوقى امر فى وقت سابق بحصر الباعة الجائلين بعد اقناعهم بضرورة التخلى عن اماكنهم الحالية وتقديمهم للحصول على الباكيات المخصصة لهم بالسوق الجديد حيث تم إجراء قرعة علنية لتحديد أماكنهم الجديدة بشفافية بحضور جميع الباعة الذين تم حصرهم فى الموقف.

وقال العقيد طارق حسين رئيس قسم شرطة المرافق أن حملة اليوم الواحد قامت بمعاونة المختصين بحى شرق فى تسكين الباعة الجائلين بالسوق الجديد تحت اشراف اللواء علاء محمود مساعد مدير أمن أسيوط للأمن العام وبمشاركة الرائد أحمد قائد من شرطة مباحث المرافق.

وأضاف بان قوات القسم قامت بتامين المختصين بإشغالات الحى ومعاونتهم فى رفع الإشغالات من محيط الرصيف بموقف النزلة بالإضافة الى تعيين خدمة ثابتة من قسم شرطة المرافق لضمان عدم عودة الباعة الجائلين.

كان المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط قد قام بتفقد موقف نزلة عبد اللاه فى الأسبوع الماضى وتحدث مع الباعة المتواجدين بالسوق القديم واستمع إلى طلباتهم بخصوص السوق الجديد وأمر بسرعة نقلهم الى السوق الجديد عقب الانتهاء منه مطالبا الباعة بضرورة الحفاظ على نظافة الموقف وإزالة المخلفات الناتجة عن عمليات البيع والشراء حفاظا على البيئة المحيطة بموقف السيارات والصحة العامة للمواطنين مؤكداً على استمرار العمل فى إزالة الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق على مدار الـ24ساعة دون توقف بجميع أحياء ومراكز المحافظة للقضاء على هذه الظاهرة وتيسير الحركة المرورية دون عوائق.



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