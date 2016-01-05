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بالصور.. وكيل التعليم بالبحيرة يزور مدرسة الراهبات للتهنئة بعيد الميلاد

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بالصور.. وكيل التعليم بالبحيرة يزور مدرسة الراهبات للتهنئة بعيد الميلاد بالصور.. وكيل التعليم بالبحيرة يزور مدرسة الراهبات للتهنئة بعيد الميلاد
قام اليوم المهندس محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بزيارة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بمدينة دمنهور لتهنئة العاملين بالمدرسة وكذلك الطلاب الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم فصول المدرسة والبرامج الجديدة بها بمرافقة مديرة المدرسة نجاة مرتجى وعدد من القيادات التعليمية وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية واستعدادات المدرسة لامتحانات الفصل الدراسى الأول.

وأشاد وكيل التعليم بالانضباط والنظافة داخل تلك المدرسة العريقة التى يرجع تاريخها إلى أوائل القرن الماضى.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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