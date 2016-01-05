مباحث المطار تضبط راكبين حاولا تهريب 55 ألف دولار داخل جواربهما

أحبطت مباحث مطار القاهرة الدولى محاولة تهريب 55 ألف دولار مع راكبين مصريين، أخفا المبالغ المالية داخل جواربهما لتضليل رجال التأمين بالمطار، مخالفين قانون انتقال النقد الأجنبى إلى الخارج.

وردت معلومات للواء فهمى مجاهد مدير أمن المطار عن محاولة تاجرين تهريب مبالغ مالية إلى الإمارات لشراء بضائع، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميدين محمد صلاح ومحمد المنسى، وأثناء إنهاء إجراءات سفر الراكبين على الطائرة المتجهة إلى دبى، فتش المقدم سامح الحميلى حقائبهما ولم يتم العثور على شىء وبتفتيشهما ذاتيا عثر مع الأول على 22 ألف دولار، والثانى 33 ألف دولار داخل جواربهما.

أمر اللواء عبد الناصر حامد مدير مباحث المطار باتخاذ الإجراءات القانونية معهما، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.