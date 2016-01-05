ضبط عصابة في رأس الخيمة تروج عملات مزيفة

تمكنت شرطة رأس الخيمة من ضبط عصابة تروج عملات مزيفة .

و اشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بسرعة انجاز عناصرادارة التحريات والمباحث الجنائية لمهمتهم والتوصل إلى عصابة العملات الورقية المزيفة.

واكد ان اعين رجال الشرطة لا تنام وهم العين الحارسة لحماية المجتمع من افة هذه العصابات مشيرا الى ان هذه العملية كانت محط اهتمام ومتابعة حتى تمكن رجال الشرطة من كشف

> ها وفي وقت قصير تحقيقاً لاستراتيجة وزارة الداخلية الرامية دوماً إلى تحقيق الأمن والأمان.

من جانبه أوضح العقيد عبدالله منخس مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية إلى أن قسم الجرائم المنظمة بإدارة التحريات و المباحث الجنائية تمكن من ضبط عصابة قامت بترويج عملات ورقية مزيفة (49000 درهم) من فئة الف درهم في إمارة رأس الخيمة ، حيث تم ضبط احد الأشخاص وهو يقوم بتحويل المبالغ من احدى محلات الصرافة وبسؤاله عن مصدر المبالغ افاد بأنه حصل على العملات التي بحوزته من أحد الأشخاص ولا يعرف سوا اسمه الاول.

وقال أنه تم تشكيل فريق بحث وتحري وجمع المعلومات وتبين وجود عصابة تقف وراء الجريمة ، و ضبط احد المتهمين والذي كان يقيم في إحدى امارات الدولة ، كما تم ضبط المتهم الرئيسي اثناء محاولته الهروب خارج الدولة من احد المنافذ الحدودية البرية ، وبناء على ما تم التوصل إليه تم إحالة ملف القضية للجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهم.

ودعا العقيد عبدالله منخس مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية الجمهور و أصحاب المنشآت إلى ضرورة التأكد من صحة العملات الورقية التي يتسلمونها من العملاء، باستخدام الأجهزة الخاصة بكشف تزييف العملة، حتى لا يتعرضوا للاحتيال، كما ناشدهم بسرعة ابلاغ الجهات المعنية في حالة تعرضهم لمواقف مماثلة.

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