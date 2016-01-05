وزير الداخلية الفرنسي: تفكيك 18شبكة لتجنيد الجهاديين منذ 2013

كشف وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف عن تفكيك 18 شبكة لتجنيد الجهاديين منذ 2013، مؤكدا ان التهديد الارهابي ما زال مرتفعا جدا و ان باريس عازمة على محاربته بلا هوادة.

وقال كازنوف-في مقابلة اليوم الثلاثاء مع اذاعة “أر تي ال ” قبل يومين من الذكرى الاولى لهجمات يناير-ان الاجهزة الفرنسية أحبطت ست عمليات منذ الربيع الماضي، و ان مواجهة الاٍرهاب تتطلب تبني أساليب جديدة.

وحول مشروع سحب الجنسية الفرنسية من المدانين بالإرهاب، أشار كازنوف إلى التزام الرئيس فرانسوا أولاند بكلمته في هذا الشأن ، معربا عن يقينه أن يتم اعتماد هذا الإجراء بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان.

وعن الشكوى ضد مجهول التي تقدمت بها زوجة أحد أفراد الشرطة الذين قتلوا في الهجوم على مجلة شارلي إبدو في يناير الماضي ، أيد كازنوف حق زوجة الشرطي في الحصول على كافة الاجوبة و معرفة الحقيقة حول ملابسات مقتل زوجها في هذا الاعتداء.