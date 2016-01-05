الميركاتو الشتوي - ليروي ساني = 40 مليون جنيه إسترليني

قال محمد فضل مهاجم الإنتاج الحربي إن محمد حمص قائد الإسماعيلي السابق هو أفضل لاعب زامله طوال مشواره مع كرة القدم.

وأضاف فضل خلال استضافته بقناة النهار رياضة "حمص أفضل من محمد أبوتريكة فنيًا، وبجانبه قضيت أفضل 3 سنوات في مسيرتي".

وبدأ محمد فضل مشواره في الدوري الممتاز مع الأهلي، ورحل مرتين عن القلعة الحمراء ليتنقل بين أندية الاتحاد والمصري والإسماعيلي وسموحة وأخيرًا الإنتاج الحربي، وبينهما تجربة قصيرة بنادي كاظمة الكويتي.

كما تطرق محمد فضل لأزمته الشهيرة مع مانويل جوزيه بحدوث مشادة بينهما على هامش التدريبات خلال موسم 2012/2011.

وسرد فضل: "عندما عملت مع جوزيه لأول مرة، حاول توظيفي في مركز الظهير الأيمن أو لاعب الوسط المدافع، ولكن فشلت في التأقلم".

وتابع "لعبت أحد المباريات بشكل سيء للغاية وكنت أتمنى استبدالي بين الشوطين، وقتها قام بإخراج أسامة حسني وأشرك مهاجم برازيلي لا أتذكره".

وواصل "بعد المباراة قال جوزيه لي، عذرًا لن تكون مع الفريق في المباريات الأربعة القادمة حفاظًا عليك، استجبت ووعدته أنني سأتدرب بجدية للعودة إلى مستواي".

واستدرك المهاجم المخضرم "استبعدني أكثر من 4 مباريات، وفي أحد التدريبات تعرضت للإصابة في الظهر بسبب تدخل عنيف من أحمد فتحي، ونصحني طبيب الفريق بالراحة يومين".

وأشار إلى أن جوزيه اعتبرني وقتها أدعي الإصابة، ورفض انضمامي للتدريبات بعد انتهاء الراحة، وأبلغ فيدالجو مدرب الأحمال بإخراجي من التدريبات.

وأفصح "انفعلت وتوجهت إلى جوزيه، وقلت له أنني سأتدرب، فالنادي ليس العزبة الخاصة به، فأنا لاعب محترف وموقع على عقود .. بصراحة روقته أمام الجميع وتدخل حسام غالي وسيد عبد الحفيظ لتهدئتي".

واختتم محمد فضل "وقتها أنهيت كلامي لجوزيه بمقولة من يتخيل أنه أذكى من الجميع شخص غبي، لقد كان يردد هذه المقولة كثيرًا لبركات وأبوتريكة عندما يكون غاضبًا منهما".