دراسة خطيرة: الإفراط فى تناول الحلويات يرفع فرص سرطان الثدى

سرطان الثدى من الأورام الخطيرة للغاية ويعد تاسع أكثر الأسباب المؤدية للوفاة داخل مصر ، وتواصل الأبحاث الطبية الحديثة دوماً التحذير من المخاطر الصحية للحلويات والأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر، مؤكدة أنها تتسبب فى الإصابة بالكثير من الأمراض الخطيرة والقاتلة.

وكشفت دراسة أمريكية حديثة نشرت مؤخرا بالمجلة الطبية "circulation" أن الحلويات والمشروبات الغازية الغنية بالسكر تتسبب فى حدوث 184 ألف حالة وفاة سنوياً نتيجة الإصابة بأمراض القلب والسكر والسرطان.

وحذر تقرير أمريكى آخر من الإسراف فى تناول الحلويات بمختلف أنواعها لأنها تساهم فى تدمير الذاكرة ورفع فرص الإصابة بالنسيان.

سرطان الثدى تاسع أكثر مسبب للوفاة فى مصر

>وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة تكساس الأمريكية أن السكر الموجود فى الحلويات والمشروبات الغازية مثل البسكويت يساهم فى رفع فرص الإصابة بسرطان الثدى.

وكشفت التجارب التى أجريت على مجموعة من فئران المعمل، تم تغذيتها على السكر أنها أصيبت بسرطان الثدي، وكما انتشر السرطان إلى أعضاء الجسم الأخرى، وبلغت نسبة الفئران التى أصيبت بهذا الورم 54%، وذلك بعد مرور 6 شهور فقط من بدء التجارب.

سكر السكروز والفركتوز يرفعان الإصابة بسرطان الثدى

>وأكد الباحثون أن الحميات الغذائية الغربية والتى تحتوى على كميات كبيرة من السكر تساهم فى رفع معدلات الإصابة بسرطان الثدى، وترفع فرص انتشار الورم إلى الأعضاء الأخرى مثل الرئتين، وخاصة ًحال تناول سكر السكروز والفركتوز.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Cancer Research"، وكما نشرت مؤخراً على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.