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"التموين" تبدأ بيع أوراك الدواجن المجمدة بالسيارات المتنقلة بـ9.5 جنيه للكيلو

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"التموين" تبدأ بيع أوراك الدواجن المجمدة بالسيارات المتنقلة بـ9.5 جنيه للكيلو "التموين" تبدأ بيع أوراك الدواجن المجمدة بالسيارات المتنقلة بـ9.5 جنيه للكيلو
بدأت وزارة والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء بيع أجزاء الدواجن "أوراك" بسعر الكيلو 9 جنيهات و50 قرشا، من خلال السيارات المتنقلة التابعة للمجمعات الاستهلاكية "النيل، والأهرام، وتسويق الأسماك، حيث تم إرسال سيارات إلى منطقة حى بولاق الدكرور بالجيزة ومنطقة المطرية بمحافظة القاهرة وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بإجمالى 27 طن أوراك دواجن على أن يتم توفير أوراك الدواجن فى مختلف المحافظات اعتبارا من غداً الأربعاء.

وقال طارق طنطاوى رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لليوم السابع، إنه تم توفير أوراك دواجن بالسيارات المتنقلة ضمن العديد من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور خالد حنفى وزير التموين بشأن توفير السلع وتخفيض أسعارها للمواطنين .

وأضاف طارق طنطاوى أنه يتم توفير السلع الغذائية أول بأول من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تصل إلى 25% إضافة إلى استمرار مبادرة بيع منتجات اللحوم بسعر الشراء وبدون هامش ربح للشركة بمناسبة أعياد الميلاد.

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مصر 365

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