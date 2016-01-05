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الخارجية تندد بالهجمات على البعثات الدبلوماسية السعودية فى إيران

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الخارجية تندد بالهجمات على البعثات الدبلوماسية السعودية فى إيران الخارجية تندد بالهجمات على البعثات الدبلوماسية السعودية فى إيران
ندد وزير الخارجية المصرى سامح شكرى بالهجمات على البعثات الدبلوماسية فى إيران واصفا إياها بأنها غير مقبولة، وقال شكرى فى تصريحات صحفية خلال زيارة إلى الرياض اليوم الثلاثاء إن السلوك الإيرانى عقب إعدام الشيخ نمر النمر هو بمثابة "تدخل فى الشؤون الداخلية للمملكة."

وأضاف شكرى أن القرار الذى اتخذته المملكة يلبى الحفاظ على سيادتها ومصالحها، مؤكدا أننا" نرفض أى شكل من أشكال التدخل فى الشأن الداخلى العربى وفى التأثير على الأمن القومى العربى".

وأضاف: "أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن وأمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة، من جانبه قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير: "إيران تتدخل فى شؤون المنطقة وتدعم الإرهاب وتجند أبناء المنطقة ليعملوا ضد مجتمعاتهم وتهرب السلاح والمتفجرات إلى دول المنطقة من أجل زعزعة الأوضاع الأمنية".

وأضاف الجبير: " التصعيد والعمل العدوانى والشر تأتى من إيران وليس من المملكة وبالتالى إذا أرادت إيران أن يكون لها دور إيجابى فى المنطقة فعليها أن تكف عن الأعمال العدوانية وتتصرف مع دول المنطقة كما تتصرف أى دولة تسعى لحسن الجوار، فالأمر يعود لإيران وأساليبها .
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