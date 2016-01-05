تعليم القليوبية: تكريم 15 مدربا بمشروع البرنامج التدريبى

أكدت ألفت فرغلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أهمية الاهتمام بجودة التدريب والعمل على نشره بجميع مدارس المحافظة بمختلف إدارتها، والتأكيد على دور التكنولوجيا فى الارتقاء بالعملية التعليمية.

جاء ذلك خلال قيام وكيل وزارة التربية والتعليم أمس بتكريم 15 مدربًا بمشروع البرنامج التدريبى باستخدام التكنولوجيا تقديرًا لهم لما بذلوه من جهود فى تدريب 900 معلم على دمج استخدام البرامج التكنولوجية داخل الفصول الدراسية من إجمالى 8000 معلم قامت الوزارة بتدريبهم على مستوى محافظات الجمهورية وذلك خلال شهرى أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وأضافت وكيل وزارة التعليم، أن المديرية ممثلة فى وحدات التدريب والتطوير التكنولوجى قد قامت بتدريب ما يقرب من 1/8 عدد المتدربين على مستوى الجمهورية بل والعمل على تنفيذ ومتابعة البرنامج داخل المدارس التى تم تدريب معلمين منها للربط بين التدريب والتنفيذ، إضافة إلى اجتياز المعلمين لامتحان MCE بعد انتهاء التدريب وهو امتحان المعلم الخبير من شركة مايكروسوفت العالمية بنسبة نجاح 70%.

وكرمت وكيل الوزارة كل من وائل سعيد رشاد، منسق عام البرنامج، وعلاء الدين فتحى، وياسر على، ومحمد مغاروى، ومارى عاطف ملاك، ولميس جودة على، ومحمد جلال، وأميرة عاطف ملاك، وإيمان منصور، وإيهاب الحملاوى، وإيمان حسين، وأسامة السيد، وهشام أحمد مصطفى، وريهام محمد حسن، وتادرس الشحات، وذلك بحضور عدد من قيادات المديرية ومن بينهم سلوى جلال، مدير مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية.

وتم ذلك بحضور الأستاذة سلوى جلال محمود، مدير مركز التطوير التكنولوجى بالمحافظة، وكذلك الأستاذ وائل سعيد رشاد منسق عام البرنامج بالمحافظة.