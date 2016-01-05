محافظة اسيوط تعتمد 9 مليون جنيه لإستكمال مشروعات الكهرباء بمركز القوصية

اعتمدت محافظة اسيوط مبلغ 9 مليون و200 الف جنيه لاستكمال بعض مشروعات البنية الاساسية والكهرباء بمركز ومدينة القوصية ضمن المشروعات المدرجة بخطة العام المالى 2015 – 2016.

قال بدرى محمد بدرى رئيس مركز ومدينة القوصية الى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة المهندس ياسر الدسوقى محافظة على صرف مبلغ 9 مليون جنيه و200 الف فى قطاعات الكهرباء وتحسين البيئة والامن والاطفاء وتدعيم احتياجات القرى ومنها توريد وتركيب عدد 25 عامود انارة بالمشتملات لقريتى المنشأة الكبرى وفزارة وتوريد وتركيب عدد 2 محول قدرة 300 ل. ف بالمشتملات لقريتى ابوخليل وبوق وشراء معدات انارة لكل من مير وبنى قرة وفزارة والمنشأة الكبرى ورصف طريق مدرسة فاروق الخطيب بالتمساحية بالمنشاة الكبرى بطول 500 م واستكمال انشاء المجزر الالى بمير واستكمال انشاء نقطة اطفاء مير وتعلية سور الحملة الميكانيكية وانشاء نظلة بفزارة وانشاء مبنى للحملة الميكانيكية بالمنشأة الكبرى.

ونوه بدرى الى ان تلك العمليات تمت بالتنسيق مع شركة كهرباء مصر الوسطى ومديرية الاسكان باسيوط ووحدة الرصف بالمحافظة لتنفيذ تلك الاعمال فى مواعيدها الزمنية طبقا للخطة .

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