"تعليم الفيوم": خطة عمل مشتركة بين المركز الاستكشافى وإدارة الموهوبين

قام الدكتور السيد بسيونى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم اليوم بتوقيع خطة تعاون مشتركة بين المركز الاستكشافى التعليمى. وإدارة رعاية الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية.

وأشار وكيل الوزارة أن ذلك بناء على تكليف رسمى من الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة بشأن وضع خطة عمل مشتركة بين إدارة المركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا وإدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالفيوم وذلك لما للإدارتين من أهداف مشتركة لصالح الطلاب.

وقام الدكتور عماد بليدى مدير ادارة الموهوبين. وفاتن الخشت مدير المركز الاستكشافى بالتوقيع على خطة التعاون المشتركة. واعتمد الدكتور السيد بسيونى الخطة والتى اشتملت على ما يلى عقد دورات تدريبية مشتركة بين الإدارتين للطلاب على مهارات البحث العلمى وكتابة الأبحاث العليمة وتدعيم فكر وأبحاث الطلاب العلمية بشتى الطرق والأساليب المتاحة وعقد مؤتمرات وملتقيات علمية مشتركة لعرض الأفكار العلمية والبحثية للطلاب وعمل مسابقات علمية مشتركة يتم الإعلان عنها بالمدارس بمعرفة الإدارتين وإقامة معرضين سنويا فى الفصل الدراسى الأول والثانى.

ويأتى ذلك بأعمال الطلاب الموهوبين علميا وفنيا وعقد ندوات علمية مشتركة للطلاب الموهوبين وعقد ورش عمل وتدريبات للمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والمنسقين حول اكتشاف الموهبة العلمية وكيفية التعامل معها وتدريبات لمنسقى الموهوبين يقوم بتنفيذها إدارة رعاية الموهوبين والتعلم الذكى بالتعاون مع المركز الاستكشافى التعليمى ( برامج إعداد المدربين – دورات حاسب آلى معتمدة من شركة إنتل وغيرها من الدورات)، وتشجيع الرحلات العلمية التى تهدف إلى إكساب الطلاب المهارات العلمية وتشجيعهم على البحث والابتكار. وأنه فى حالة عقد دورات تدريبية بالتعاون مع إدارة الموهوبين والمركز الاستكشافى تستخرج شهادة للحصول على الدورات من الجهتين باعتماد ووكيل الوزارة والتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لإيجاد جيل من الباحثين.

وأكد وكيل الوزارة خلال اللقاء والتوقيع على خطة التعاون المشتركة على ضرورة التعاون المثمر والفعال بين الإدارتين من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنه للطلاب وللموهوبين بالفيوم وتحقيق إنجازات عديدة للتعليم بالمحافظة.