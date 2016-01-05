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عبور 261 شاحنة بضائع مصرية بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم

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عبور 261 شاحنة بضائع مصرية بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم عبور 261 شاحنة بضائع مصرية بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم
أنهت سلطات منفذ السلوم البرى إجراءات سفر ووصول 261 شاحنة بضائع مصرية، من وإلى الجانب الليبى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم البرى، رصدت إنهاء إجراءات سفر 101 شاحنة محملة بالبضائع المصرية، وعودة 160 شاحنة مصرية، من الجانب الليبى، عقب تفريغ حمولاتها من البضائع، بمنفذ مساعد ومدينة طبرق، والعودة دون التوغل فى الأراضى الليبية، حفاظا على سلامة وحياة سائقى الشاحنات ومساعديهم المصريين.

وقال مدير أمن مطروح، إنه تم التنبيه على كافة الخدمات بشدة اليقظة والتأهب، لمواجهة أية طوارئ تفرضها تطورات الموقف داخل الأراضى الليبية، واستنفار كافة الأجهزة الأمنية بالمنفذ.

- سفر وعودة 153 شاحنة بضائع مصرية من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم

- سفر وعودة 117 شاحنة بضائع مصرية من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم

- عودة ودخول 297 شاحنة بضائع من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم

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مصر 365

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