محافظ أسيوط:بدء التشغيل التجريبى لمحطة مياه صدفا والغنايم

أعلن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط اليوم عن بدء التشغيل التجربيبي لمحطة تنقية مياه مركزي صدفا والغنايم على أن يتم افتتاحها في النصف الثاني من شهر يناير الجاري.

جاء ذلك خلال زيارته للمحطة يرافقه محمد علي رشوان وممتاز الدسوقي أعضاء مجلس النواب عن دائرة صدفا والغنايم والمهندس محمد صلاح رئيس شركة المياه والصرف الصحي والمهندس رجب عبد الونيس مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس عاطف المهدي مدير الادارة الفنية بالهيئة ومحمد فهمي رئيس مركز الغنايم.

تفقد المحافظ المحطة وصالة المرشحات وشاهد تجارب التشغيل وقال محافظ أسيوط أنه تم تذليل كافة العقبات التي واجهت تشغيل المحطة ومنها تركيب وحدة التوليد الكهربائية (مولد ديزل قدرة 1 ميجا) وتركيب صناديق التروس الخاصة بمحابس المآخذ وحل مشكلة الجهد المتغير لتشغيل المحطة وتم اليوم عمل محضر وقعت عليه جميع الأطراف وهي (شركة الكهرباء - شركة مياه الشرب والصرف الصحي - الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي - الشركة المنفذة للمشروع"المقاولون العرب") وتم خلال المحضر إلزام شركة الكهرباء بتوفير الجهد المطلوب لتشغيل المحطة بإنتظام لحين توريد الشركة لمثبت الجهد خلال شهر أبريل القادم.

كما طالب المحافظ بحل مشكلة النحر التي يسببها نهر النيل لمنطقة المآخذ وأفاد مسئول الشركة المنفذة انه سيتم في نهاية الاسبوع بالتنسيق مع الري ومعهد بحوث النيل تدبيش 500 متر بطول المحطة منها 300 متر من واجهة المحطة و200 متر قبل وبعد المآخذ.

يذكر أن محطة تنقية مياه صدفا والغنايم مقامة على مساحة 7.5 فدان بأطوال شبكات 49 كيلو متر وعدد 3 خزانات بطاقة 51 ألف متر مكعب / يوم كمرحلة أولى وبلغت تكلفتها 245 مليون جنيه وتخدم مدينتي صدفا والغانيم و26 قرية من المركزين ويبلغ عدد المستفيدين منها 488 ألف نمسة.

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